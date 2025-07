Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Worms (ots)

Am Sonntag, den 20.07.2025, gegen 19:38 Uhr befahren ein 30-jähriger Mann und sein 32-jähriger Beifahrer mit ihrem PKW, einem Jaguar, die L523 von Bobenheim-Roxheim in Fahrtrichtung Worms. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er zunächst mit einem Baum und wird gegen die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW wird in der Folge durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Beide Fahrzeuginsassen werden bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer versorgt und kommen im Anschluss schwerverletzt in unterschiedliche Krankenhäuser. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kann ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der dringende Verdacht einer Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers aufgrund des Konsums berauschender Mittel. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

