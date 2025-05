HZA-DD: Gut versteckt und dennoch entdeckt / Zoll findet über 30.000 Zigaretten in Reisebus aus Bulgarien

Hauptzollamt Dresden

Zoll findet über 30.000 Zigaretten in Reisebus aus Bulgarien

In den Morgenstunden des 15. Mai 2025 kontrollierte der Zoll einen bulgarischen Reisebus auf dem Rastplatz "Am Heidenholz" an der Autobahn 17. Dieser war auf dem Weg von Bulgarien über Tschechien nach Kassel in Hessen.

Auf Befragung der Zöllner gaben die Fahrer sowie die Insassen des Busses an, keine verbrauchsteuerpflichtigen oder verbotenen Waren mitzuführen. Bei der Kontrolle des Fahrgastraumes entdeckten die Einsatzkräfte allerdings sehr schnell 4.000 Zigaretten, die in den Sitzen der letzten Reihe verbaut waren. Da einer der Fahrer angab, dass diese ihm gehören, wurde der Bus für eine genauere Prüfung in eine Kontrollhalle gebracht. Dort wurde jeder Winkel des Busses genau untersucht - mit Erfolg! In einem Stauraum unter dem Fahrersitz sowie am Heck des Busses fanden die Beamten hinter Kanistern und Kartons mehrere Tüten mit 7.600 Zigaretten. In einem Hohlraum über dem rechten Vorderrad machten die Zöllner den größten Fund. Der Zugang zu diesem war mittels einer Abdeckung blockiert, welche die 20.720 Zigaretten verdecken sollte. Nach Abschluss der Kontrolle bekannten sich alle drei Fahrer des Busses zu den Zigaretten.

Die insgesamt 32.320 Zigaretten wurden sichergestellt und gegen die drei bulgarischen Busfahrer im Alter von 44, 47 und 62 Jahren ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf mindestens 7.500 Euro.

