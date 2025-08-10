Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Board löst Brand aus

Einbeck (ots)

37574 Einbeck - Salzderhelden, Rittieroder Straße

Samstag, 09.08.2025, 21:56 Uhr

EINBECK (schu)

Mutmaßlich durch einen technischen Defekt geriet in einem Wohnhaus ein E-Board (sog. "Hoverboard") während des Ladevorgangs in Brand. Durch den Brand wurde das Wohnhaus durch sich niedergeschlagene Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Der vorläufige Brandschaden kann noch nicht beziffert werden.

Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell