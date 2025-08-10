POL-NOM: Fahrraddiebstahl
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Marktplatz
Montag, 28.07.2025, bis Freitag, 01.08.2025
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im genannten Tatzeitraum ein mittels Kabelschloss gesichertes Mountainbike des Hersteller Giant, welches in einem Innenhof abgestellt gewesen war.
Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Personen oder Umstände am Marktplatz im Tatzeitraum festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
