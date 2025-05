POL-NOM: Brand innerhalb einer Scheune

Northeim (ots) - Moringen, Hagenbergstraße, Donnerstag, 22.05.2025, 02.00 Uhr MORINGEN (Wol) Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 02.00 Uhr eine Scheune in der Moringer Hagenbergstraße in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. In der Scheune befanden sich zwei Anhänger, zwei Futterraufen und sechs Rundballen Stroh ...

mehr