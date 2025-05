POL-NOM: Scheunenbrand in Moringen

Uslar (ots) - Uslar, (go), Pastorenstraße, (Nähe Friseursalon), Donnerstag, der 22.05.2025, 04:25 Uhr. Bislang unbekannte Personen schlugen, auf unbekannte Weise, zwei Fensterscheiben der Wohnung eines 44- jährigen ein und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

