Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkleidung führt zu Polizeieinsatz

Northeim (ots)

Northeim, Schuhwall, Mittwoch, 21.05.2025, 08.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 08.40 Uhr wurde durch einen Bauarbeiter über den Polizeinotruf eine Person mit einem roten Anzug und einer Maschinenpistole gemeldet, welche in der Nähe einer Bildungsstätte gesichtet wurde. Ein aktueller Standort konnte nicht genannt werden.

Durch die Polizei Northeim wurden sofort alle verfügbaren Einsatzkräfte in den Einsatzraum entsandt. Eine Streife nahm Kontakt zur in der Nähe befindlichen Schule auf. Dort wurde von der Schulleitung mitgeteilt, dass in der Schule eine Motto-Woche stattfindet und von einer Schülergruppe eine zum Sachverhalt passende Kostümierung angemeldet und genehmigt wurde.

Die im direkten Anschluss angetroffene Schülergruppe von acht Jugendlichen im Alter von 16-18 hatten Luftballons im Stil von Maschinenpistolen dabei. Das Kostüm, welches auf die erfolgreiche Netflix-Serie "Haus des Geldes" beruhte, wurde auf dem Einkaufsmarktparkplatz ausgezogen.

Eine Nachbereitung mit der Schulleitung und den Schülern soll zeitnah erfolgen.

Die Polizei Northeim weist darauf hin, dass solche Verkleidungen und Luftballons, vor allem aus der Ferne, als echt wahrgenommen werden können. Wir bitten solche Umstände zu beachten und davon abzusehen, solche Gegenstände in der Öffentlichkeit zu "führen".

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell