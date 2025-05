Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Northeim (ots)

Einbeck, Zum Lindenfeld / Landesstraße 572, Montag, 19.05.2025, 07.00 - 08.10 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Montag zwischen 07.00 - 08.10 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der L572 durch. Gemessen wurde der Verkehr aus Einbeck in Fahrtrichtung Northeim in einer 50er-Zone.

Bei der Verkehrsüberwachung wurden 15 Verstöße festgestellt. Zwölf Verstöße bewegten sich im Bereich eines Verwarngeldes und drei im Bereich eines Bußgeldes. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 68 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell