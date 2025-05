POL-NOM: Brand eines Gartenhauses

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Bachstraße, So. 18.05.2025, 19:30 Uhr bis Mo. 19.05.2025, 09:45 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es im genannten Zeitraum in Einbeck. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Frontscheinwerfer eines Pkw Tesla, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand stand, beschädigt. Der Schaden am Pkw des 25-jähriges Mannes aus Einbeck wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

