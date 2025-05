POL-NOM: Durch Hundebiss verletzt

Northeim (ots) - Einbeck, Zum Lindenfeld / Landesstraße 572, Montag, 19.05.2025, 07.00 - 08.10 Uhr EINBECK (Wol) Am Montag zwischen 07.00 - 08.10 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der L572 durch. Gemessen wurde der Verkehr aus Einbeck in Fahrtrichtung Northeim in einer 50er-Zone. Bei der Verkehrsüberwachung wurden 15 Verstöße festgestellt. Zwölf Verstöße bewegten ...

mehr