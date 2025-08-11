Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stromkabel von Snackautomat durchgeschnitten

Northeim (ots)

Northeim, Sollingtor, Samstag, 09.08.2025, 22.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Samstag im Zeitraum von ca. 21.50 Uhr bis 22.15 Uhr wurde durch mindestens eine unbekannte Person, ein Stromkabel eines Snackautomaten in der Sollingstraße Northeim durchgeschnitten.

Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma konnte den Zeitraum durch vorherige Nutzungen und die entstandene Fehlermeldung eingrenzen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

