Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit falschen Kennzeichen und nicht zugelassenem Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Sophienstraße, Montag, 11.08.2025, 08.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 08.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim ein Auto und deren Fahrzeugführer. Der 18-jährige Hardegser befuhr vorher die Sophienstraße in Northeim.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht auf das Auto zugelassen waren. Der Mann gab an, dass er vergessen hätte die Kennzeichen umzutauschen. Die neuen Kennzeichen wären bei ihm zu Hause. Die Angaben des 18-Jährigen wurden vor Ort über polizeiliche Auskunftssysteme kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass auch die Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren. Somit besteht der Verdacht, dass das Auto nicht zugelassen war.

Zu der im Raum stehenden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeit machte der Mann keine weiteren Angaben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

