Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gaststätte

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Marktplatz 4

Einbeck (röm)

Am 12.08.2025 gegen 02.22 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Gaststätte Zum Brauherren. In der Gaststube brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

  • 12.08.2025 – 07:22

    POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz ( E-Scooter)

    Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhofstraße. Zeit: Sonntag, 10. August 2025, 20:30 Uhr. Ein 21-jähriger Einbecker befuhr mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Kreiensen und er wurde angehalten und kontrolliert. Die Kontrolle bzw. Überprüfung ergab, dass der E-Scooter nicht versichert war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:16

    POL-NOM: Stromkabel von Snackautomat durchgeschnitten

    Northeim (ots) - Northeim, Sollingtor, Samstag, 09.08.2025, 22.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Samstag im Zeitraum von ca. 21.50 Uhr bis 22.15 Uhr wurde durch mindestens eine unbekannte Person, ein Stromkabel eines Snackautomaten in der Sollingstraße Northeim durchgeschnitten. Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma konnte den Zeitraum durch vorherige Nutzungen und die entstandene Fehlermeldung eingrenzen. Es entstand ein ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:20

    POL-NOM: Fahrraddiebstahl

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Marktplatz Montag, 28.07.2025, bis Freitag, 01.08.2025 EINBECK (schu) Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im genannten Tatzeitraum ein mittels Kabelschloss gesichertes Mountainbike des Hersteller Giant, welches in einem Innenhof abgestellt gewesen war. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Personen oder ...

    mehr
