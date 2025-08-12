Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gaststätte

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Marktplatz 4

Einbeck (röm)

Am 12.08.2025 gegen 02.22 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Gaststätte Zum Brauherren. In der Gaststube brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

