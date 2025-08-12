POL-NOM: E-Scooter übersehen
Northeim (ots)
Moringen, Frühlingsweg, Montag, 11.08.2025, 15.30 Uhr
MORINGEN (Wol)
Am Montag gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer einen Kundenparkplatz zu verlassen, um auf den Frühlingsweg einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 28-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf dem E-Scooter befand sich zudem 3-jähriger Junge.
Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der unverletzte Junge wurde der Mutter übergeben.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.
