Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter übersehen

Northeim (ots)

Moringen, Frühlingsweg, Montag, 11.08.2025, 15.30 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Montag gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer einen Kundenparkplatz zu verlassen, um auf den Frühlingsweg einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 28-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf dem E-Scooter befand sich zudem 3-jähriger Junge.

Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der unverletzte Junge wurde der Mutter übergeben.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell