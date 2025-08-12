PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: E-Scooter übersehen

Northeim (ots)

Moringen, Frühlingsweg, Montag, 11.08.2025, 15.30 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Montag gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Autofahrer einen Kundenparkplatz zu verlassen, um auf den Frühlingsweg einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 28-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf dem E-Scooter befand sich zudem 3-jähriger Junge.

Durch den Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der unverletzte Junge wurde der Mutter übergeben.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

