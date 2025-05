Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250527.1 Brunsbüttel: Schiffskollision mit schwer verletzter Person

Brunsbüttel (ots)

Am Samstagabend kollidierten ein Segelschiff und ein Tankschiff in der Alten Südschleuse Brunsbüttel. Durch herabstürzende Teile verletzte sich eine Frau schwer. An beiden Schiffen entstand Sachschaden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

Um 18:00 Uhr fuhr ein unter deutscher Flagge fahrendes Segelschiff von Kiel aus kommend in die Alte Südschleuse in Brunsbüttel. In der Schleuse hatten ein unter lettischer Flagge fahrendes Tankschiff und ein weiteres Segelboot bereits festgemacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist das Segelschiff in den Schraubenstrom des Tankschiffes geraten. Die Segeljacht hat sich hierdurch aufgeschaukelt und verhakte sich in den zum Schutz des Tankschiffes an dessen Außenwand angebrachten Reifenfendern.

An der Segeljacht brach daraufhin der Mast auf halber Höhe, die herabstürzenden Teile verletzten die Skipperin schwer. Ein Hubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus nach Hamburg. Die Segeljacht ist durch den Zusammenstoß schwer beschädigt, am Tankschiff entstand Sachschaden in Form von Farbabrieb am Dach der Brücke und an der Reling.

Die Besatzungsmitglieder des Tankschiffes und die Mitsegler der Segeljacht blieben unverletzt. Bei keinem der beteiligten Schiffe konnten ein Wassereinbruch oder auslaufende Betriebsstoffe festgestellt werden.

Das Tankschiff konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Segeljacht verlegte noch aus eigener Kraft in den Yachthafen Brunsbüttel. Im Anschluss untersagte die Wasserschutzpolizeileitstelle Cuxhaven die Weiterfahrt.

Das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel hat die Ermittlungen zur Ursache des Seeunfalles aufgenommen.

Björn Loop

