Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kind verletzt sich bei Unfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 11.08.2025, 17.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 77-jährige Autofahrerin aus Bovenden die Hannoversche Straße in Nörten-Hardenberg und bog nach links in die Lauenförder Straße ab, als eine 13-Jährige aus Bovenden mit einem Fahrrad den Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 13-Jährige leicht verletzte und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Göttinger Krankenhaus gebracht wurde.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell