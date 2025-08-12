POL-NOM: Kind verletzt sich bei Unfall
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 11.08.2025, 17.15 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 77-jährige Autofahrerin aus Bovenden die Hannoversche Straße in Nörten-Hardenberg und bog nach links in die Lauenförder Straße ab, als eine 13-Jährige aus Bovenden mit einem Fahrrad den Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 13-Jährige leicht verletzte und nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Göttinger Krankenhaus gebracht wurde.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.
