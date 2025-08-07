Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Trekkingrades in der Schloßstraße in Varel - Zeugen gesucht.

Varel (ots)

Am Samstag, den 02.08.2025, kam es in der Vareler Innenstadt zu einem Fahrraddiebstahl.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Fahrradmanufaktur" entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert im Bereich der Schloßstraße/Windallee abgestellt.

Die Polizei in Varel sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können. Hinweise werden vom Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegengenommen.

