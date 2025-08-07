PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Trekkingrades in der Schloßstraße in Varel - Zeugen gesucht.

Varel (ots)

Am Samstag, den 02.08.2025, kam es in der Vareler Innenstadt zu einem Fahrraddiebstahl.

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Fahrradmanufaktur" entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert im Bereich der Schloßstraße/Windallee abgestellt.

Die Polizei in Varel sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können. Hinweise werden vom Polizeikommissariat Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

