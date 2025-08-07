PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 6. August 2025, gegen 21:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Friedrich-Paffrath-Straße und der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Friedrich-Paffrath-Straße in südlicher Richtung, als ein weiterer Pkw aus der tom-Brok-Straße kommend in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in südlicher Fahrtrichtung gegen einen Baum geschleudert. Die 49-jährige Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 20-jähriger Beifahrer sowie die beiden Insassen (23 und 19 Jahre alt) des unfallverursachenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Kliniken gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 10:20

    POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs am Bahnhof Varel

    Varel (ots) - Am Samstag, den 2. August 2025, wurde in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 17:30 Uhr ein hochwertiges Pedelec vom Bahnhofsgelände in Varel entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte ihr lindgrünes Pedelec der Marke Gazelle ordnungsgemäß am Fahrradständer gesichert. Das Fahrrad war sowohl mit einem integrierten Bügelschloss als auch mit einem zusätzlichen Kettenschloss gesichert. Der ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:07

    POL-WHV: Brand in Firmenbüro - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

    Varel (ots) - Am Dienstagmorgen, den 6. August 2025, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Oldenburger Straße in Varel-Obenstrohe alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen drang aus dem Büro einer dort ansässigen Firma Rauch sowie starker Brandgeruch. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Varel-Obenstrohe war der Brand bereits erloschen. Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren