Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 6. August 2025, gegen 21:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Friedrich-Paffrath-Straße und der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Friedrich-Paffrath-Straße in südlicher Richtung, als ein weiterer Pkw aus der tom-Brok-Straße kommend in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in südlicher Fahrtrichtung gegen einen Baum geschleudert. Die 49-jährige Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 20-jähriger Beifahrer sowie die beiden Insassen (23 und 19 Jahre alt) des unfallverursachenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Kliniken gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell