Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs am Bahnhof Varel

Varel (ots)

Am Samstag, den 2. August 2025, wurde in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 17:30 Uhr ein hochwertiges Pedelec vom Bahnhofsgelände in Varel entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte ihr lindgrünes Pedelec der Marke Gazelle ordnungsgemäß am Fahrradständer gesichert. Das Fahrrad war sowohl mit einem integrierten Bügelschloss als auch mit einem zusätzlichen Kettenschloss gesichert. Der oder die bislang unbekannten Täter überwanden beide Sicherungen und entwendeten das Pedelec.

Aufgrund der doppelt gesicherten Abstellung ist davon auszugehen, dass der Täter sich über einen längeren Zeitraum mit dem Aufbruch der Schlösser beschäftigt haben dürfte.

