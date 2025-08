Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei stellt flüchtigen Autofahrer - Mehrere Verstöße festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 6. August 2025, gegen 01:50 Uhr, wurde in der Kaakstraße in Wilhelmshaven ein Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Fahrzeugführer zunächst keine Ausweisdokumente vorzeigen und machte lediglich mündliche Angaben zu seiner Person. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten sollte eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch Atemalkohol- und Drogenvortest erfolgen. Noch während der Kontrolle flüchtete der Mann zu Fuß vom Kontrollort, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im weiteren Verlauf gab der Mann an, zunächst falsche Personalien angegeben zu haben. Zudem wurde festgestellt, dass er den geführten Pkw unbefugt in Gebrauch genommen hatte - den Fahrzeugschlüssel hatte er zuvor unbemerkt bei einem Bekannten an sich genommen. Der Mann ist darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und räumte den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein.

Bei der Durchsuchung des Pkw konnten geringe Mengen Cannabis und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell