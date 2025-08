Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Spiegelunfall mit Unfallflucht in der Jeverschen Straße - Polizei bittet um Hinweise

Schortens (ots)

Am Montag, den 4. August 2025, kam es im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Jeverschen Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw der Geschädigten - in Höhe einer dortigen Bäckerei - durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich nach Spurenlage um einen Pkw der Marke VW, mutmaßlich ein Golf, handeln.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell