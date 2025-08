POL-WHV: Zwei Sachbeschädigungen auf Sportgelände in Obenstrohe - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 4. August 2025, gegen 16:50 Uhr, kam es im Friedrich-Wilhelm-Park in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein 25-jähriger Mann im Park eine ihm flüchtig bekannte Person an, um von dieser Marihuana zu erwerben. Da die übergebene Menge nicht der vorherigen Absprache ...

mehr