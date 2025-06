POL-GT: Inhaber eines Schlüsselbunds gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ermittlungen der Gütersloher Kriminalpolizei führten am zu einer Festnahme eines 33-jährigen Güterslohers am Mittwochabend (28.05.). Ihm wird vorgeworfen am Abend des 15.11.2024 eine Tankstelle an der Berliner Straße in räuberischer Absicht betreten zu haben. Er drohte einem Mitarbeiter mit einem Baseballschläger und forderte Bargeld. Anschließend verließ er das Ladenlokal und ...

