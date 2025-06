Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstellenräuber ermittelt - Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ermittlungen der Gütersloher Kriminalpolizei führten am zu einer Festnahme eines 33-jährigen Güterslohers am Mittwochabend (28.05.).

Ihm wird vorgeworfen am Abend des 15.11.2024 eine Tankstelle an der Berliner Straße in räuberischer Absicht betreten zu haben. Er drohte einem Mitarbeiter mit einem Baseballschläger und forderte Bargeld. Anschließend verließ er das Ladenlokal und rannte in Richtung Gütersloh davon.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden im Umfeld des Tatorts anschließend ein Baseballschläger, ein Mantel und ein Schlauchschal aufgefunden. Schnell konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Gegenständen um die des Täters handelte.

Die Gegenstände wurden zwischenzeitlich einem 33-jährigen Gütersloher zugeordnet. Gegen diesen erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Vergangenen Mittwoch wurde der Mann an seiner Wohnanschrift festgenommen. Ein Richter ordnete anschließend die Untersuchungshaft an.

Ursprüngliche Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5910713 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5912868

