Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung- Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 4. August 2025, gegen 13:35 Uhr, kam es in der Paul-Hug-Straße in der Wilhelmshavener Innenstadt, auf dem Gehweg vor dem Gebäude, zu einem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer von einer unbekannten Frau körperlich angegangen. Die Beschuldigte versuchte zunächst, das Opfer zu schubsen und trat ihr im Anschluss mit dem linken beschuhten Fuß gegen das rechte Schienbein. Dabei erlitt das Opfer eine Schürfwunde, eine Rötung am Bein sowie Schmerzen. Darüber hinaus wurde sie durch die Beschuldigte beleidigt. Die bislang unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: - etwa 1,65 m groß - korpulente Statur - ca. 50 Jahre alt - dunkelblonde, mittellange Haare in Bob-Frisur - bekleidet mit blauer Jacke, grauem T-Shirt und blauer Hose Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Personen, die Hinweise zur Identität der beschriebenen Frau oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

