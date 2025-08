Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad - Fahrer leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Sonntagabend, den 3. August 2025, kam es auf der Hauptstraße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Grabsteder die Hauptstraße aus Richtung Bockhorn kommend in Fahrtrichtung Grabstede. Auf regennasser Fahrbahn verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit einem Baum.

Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Kraftrad sowie am Baum entstand Sachschaden.

