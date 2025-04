Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Motorradfahrer nach gefährlichen Fahrmanövern und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Lechhausen - Am Samstag (26.04.2025) war ein 25-jähriger Motorradfahrer ohne Helm und Kennzeichen in der Mühlhauser Straße unterwegs.

Gegen 15.30 Uhr fiel der 25-Jährige einer Polizeistreife auf, als er ohne Helm mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in stadtauswärtige Richtung unterwegs war. Zudem war an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ignorierte er die Anhaltesignale und beschleunigte. Im weiteren Verlauf überholte er mehrere Autos trotz Überholverbot und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel an der Kreuzung zur Augsburger Straße. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer (X-Reihe) konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Anschließend stoppten Einsatzkräfte den 25-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch das Motorrad war nicht versichert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs und setzte diese in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Fahrer des weißen BMW (X-Reihe) und Zeugen, die Hinweise geben können oder ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell