POL-WHV: Ruhiger Verlauf beim WATT EN SCHLICK-Festival in Varel

Varel (ots)

Von Freitag, den 1. August 2025, ab 13:00 Uhr bis Sonntag, den 3. August 2025, 24:00 Uhr fand in Varel-Dangast erneut das international bekannte WATT EN SCHLICK-Festival statt. Die Veranstaltung wurde am Strand und im Bereich des Hafens an der Sielstraße ausgerichtet und zog an allen drei Veranstaltungstagen jeweils bis zu 6.000 Besucherinnen und Besucher an.

Das Festival war auch in diesem Jahr geprägt von einem gemischten Publikum mit vielen Familien mit Kindern. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung ausgesprochen ruhig. Festivaltypische Einsatzanlässe blieben vollständig aus. Der anhaltende Regen, insbesondere am Samstag, führte bereits im Tagesverlauf zu einer spürbaren Abwanderung von Gästen, hatte jedoch keinen Einfluss auf die Sicherheit oder Ordnungslage.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes musste ein Pkw, der eine Zufahrt blockierte, umgesetzt werden. Zudem wurde am Sonntag ein Hund aus einem verschlossenen Fahrzeug befreit - die verantwortliche Person erschien unmittelbar vor der beabsichtigten Öffnung des Fahrzeugs durch die Einsatzkräfte. Darüber hinaus wurde ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz aufgenommen.

Die Polizei zieht ein positives Fazit: Das Festival verlief störungsfrei und ohne sicherheitsrelevante Vorkommnisse. Die Einsatzlage blieb überschaubar. Die Polizei bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern für das rücksichtsvolle Verhalten sowie bei den Veranstaltern für die gute und kooperative Zusammenarbeit.

