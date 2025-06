Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter fuhr mit einem Lkw in den Vorgarten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.6.2025 stellte ein Drensteinfurter gegen 3.30 Uhr einen Lkw in seinem Vorgarten in Drensteinfurt, Mersch fest. Als der 29-Jährige nach dem Fahrer sehen wollte, stellte er ein leeres Führerhaus fest. An dem Lkw sowie dem Vorgarten entstand Sachschaden von 9.500 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem verdächtigen Fahrer dauern an.

