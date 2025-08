POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Verbindung mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Varel (ots) - Von Freitag, den 1. August 2025, ab 13:00 Uhr bis Sonntag, den 3. August 2025, 24:00 Uhr fand in Varel-Dangast erneut das international bekannte WATT EN SCHLICK-Festival statt. Die Veranstaltung wurde am Strand und im Bereich des Hafens an der Sielstraße ausgerichtet und zog an allen drei Veranstaltungstagen jeweils bis zu 6.000 Besucherinnen und Besucher an. Das Festival war auch in diesem Jahr geprägt ...

mehr