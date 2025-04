LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Seat die Sophienstraße vom Wenzelsberg in Richtung Schleusinger Allee, während ein 33-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte die Sophienstraße in Richtung Lindenstraße zu überqueren. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von insgesamt 3.500 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

