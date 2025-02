Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrsunfall in der Pyrmonter Straße.

Lippe (ots)

Am Montagabend (10.02.2025; 19:10 Uhr) geriet ein 25-jähriger Autofahrer auf der Pyrmonter Straße in Fahrtrichtung Belle in einem Kurvenbereich außer Kontrolle. Dabei überschlug sich sein Toyota Yaris, wobei neben einem Sachschaden von ca. 5.000 Euro auch ein Straßenleitpfosten beschädigt wurde. Der Pkw landete auf dem Dach, und der Detmolder erlitt leichte Verletzungen. Zur medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht; das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde vor Ort abgeschleppt.

