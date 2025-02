POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Büroräume - Diebstahl von EDV-Geräten.

Lippe (ots) - In der Zeit von Freitag (07.02.2025) bis Montag (10.02.2025) drang ein unbekannter Täter in ein, in der Wiesenstraße, geparktes Firmenfahrzeug - einen VW Crafter (Pritschenfahrzeug) - ein. Der Täter entfernte die rechte Dreiecksscheibe und entriegelte so die Türverriegelung. Im Fahrzeug fehlten daraufhin zwei Bohrmaschinen sowie zwei Trennschleifer. ...

mehr