Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Diebstahl am Glücksspielautomat

Mainz (ots)

Weil er auf Toilette musste, lies ein 37-Jähriger am Montagmittag einen Glückspielautomaten in einem Mainzer Glückspielbetrieb unbeaufsichtigt weiterlaufen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein hoher 3-stelliger Betrag als Spielguthaben in dem Automaten. Seine Abwesenheit nutzte ein anderer Besucher des Betriebes, lies sich diesen Betrag auszahlen und verließ die Räumlichkeiten. Der 37-Jährige fand kurz darauf nur noch einen leergeräumten Automaten vor. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Räumlichkeiten sind videoüberwacht, so dass Anhaltspunkte zu dem Täter vorliegen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell