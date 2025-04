LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (ots) - Am 02. April, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr, befand sich eine 22-Jährige am "Bustreff" und wartete auf einen Bus. Ihre Tasche legte die Frau neben sich auf eine Bank. Eine bislang unbekannte weibliche Person mit blonden langen Haaren und einem Kind entnahm aus der geöffneten Tasche der 22-Jährigen eine rote Musikbox der Marke "JBL" im Wert von 150 Euro und entfernte sich anschließend in ...

mehr