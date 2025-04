Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl

Arnstadt (ots)

Am 02. April, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr, befand sich eine 22-Jährige am "Bustreff" und wartete auf einen Bus. Ihre Tasche legte die Frau neben sich auf eine Bank. Eine bislang unbekannte weibliche Person mit blonden langen Haaren und einem Kind entnahm aus der geöffneten Tasche der 22-Jährigen eine rote Musikbox der Marke "JBL" im Wert von 150 Euro und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0086352/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

