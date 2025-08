POL-WHV: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung - Polizei sucht flüchtigen Lkw

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, dem 16. Juli 2025, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Kirchreihe in Wilhelmshaven, in Höhe der Hausnummer 86, zu einem Vorfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer Opfer eines Übergriffs wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch drei bislang unbekannte Jugendliche ...

mehr