Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung im Friedrich-Wilhelm-Park nach Streit um Betäubungsmittel

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 4. August 2025, gegen 16:50 Uhr, kam es im Friedrich-Wilhelm-Park in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein 25-jähriger Mann im Park eine ihm flüchtig bekannte Person an, um von dieser Marihuana zu erwerben. Da die übergebene Menge nicht der vorherigen Absprache entsprach, kam es zum Streit. In dessen Verlauf wurde der Mann durch den mutmaßlichen Haupttäter in den Schwitzkasten genommen und anschließend von mehreren Personen geschlagen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Ob zusätzlich Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorliegen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den beteiligten Personen im Bereich des Friedrich-Wilhelm-Parks geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

