POL-WHV: Brand in Firmenbüro - Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, den 6. August 2025, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Oldenburger Straße in Varel-Obenstrohe alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang aus dem Büro einer dort ansässigen Firma Rauch sowie starker Brandgeruch. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Varel-Obenstrohe war der Brand bereits erloschen. Personen wurden nicht verletzt.

In dem betroffenen Büro entstanden durch Rauch- und Hitzeeinwirkung Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

