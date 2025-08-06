PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verlassener Pkw im Graben - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Montag, den 14. Juli 2025, wurde auf einem Feld an der Roffhauser Landstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Langewerth ein blauer Audi 80 aufgefunden, der in einem Graben lag.

Nach bisherigen Erkenntnissen und anhand der vorgefundenen Spurenlage besteht der Verdacht, dass der Pkw gezielt über das angrenzende Feld in den Graben gefahren wurde. Dabei entstand Sachschaden am Feld. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Halter bzw. Eigentümer des Fahrzeugs konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug, dessen Nutzer oder zum Vorfall selbst geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
