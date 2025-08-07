Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Raubdelikt am Strand von Schillig - Polizei bittet um Mithilfe

Wangerland (ots)

Wangerland - Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Raub, der sich nach Angaben des Opfers am 06.08.2025 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr am Sandstrand in Schillig ereignet hat.

Nach Aussage des Opfers sei er von einem bislang unbekannten Täter zunächst nach einer Zigarette gefragt worden. Unmittelbar darauf habe der Täter ihm ins Gesicht geschlagen und ihm ein Messer an den Hals gehalten. Anschließend entwendete der Angreifer die Handyhülle des Mannes aus dessen Hosentasche, in der sich ein Mobiltelefon, 500 Euro Bargeld sowie diverse Dokumente befanden, und flüchtete zu Fuß.

Für die Ermittlungen werden wichtige Zeugen gesucht: In unmittelbarer Nähe des Tatortes am Strand von Schillig soll sich ein älteres Ehepaar aufgehalten haben. Das Opfer gab weiterhin an, nach der Tat diverse Passanten um Hilfe gebeten zu haben.

Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei auch um Hinweise zum Aufenthaltsort des Opfers im Tatzeitraum. Der Mann gab an, seit vergangenem Freitag an einem überdachten Platz am Strand von Schillig genächtigt zu haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere jene bei denen es sich um das gesuchte Ehepaar oder die angesprochenen Passanten handelt, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Telefonnummer 04463-808910 oder dem Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

