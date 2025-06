Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tötungsdelikt in Ronneburg: 45-Jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ronneburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Nachdem am 02.06.2025 eine 47 Jahre alte Frau in Ronneburg leblos aufgefunden und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstorben war (wir berichteten), befindet sich ein 45-jähriger Tatverdächtiger nunmehr in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige war noch am gestrigen Tag am Tatort vorläufig festgenommen worden und wurde heute Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hanau beantragten Haftbefehl.

Der Leichnam der Frau wurde bereits am gestrigen Abend bis in die frühen Morgenstunden hinein durch die Rechtsmedizin Frankfurt/Main obduziert. Dabei erhärteten sich die Verdachtsmomente für das Vorliegen eines Tötungsdelikts.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen sowie die weiteren wegen des Verdachtes des Totschlages geführten Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Offenbach, 03.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

