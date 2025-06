Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Arbeitsgruppe "Platz": Weitere elf Tatverdächtige nach Silvester-Ausschreitungen ermittelt - Obertshausen

Obertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Erneuter Ermittlungserfolg für die Fahnder der Arbeitsgruppe "Platz": Nachdem bereits zehn Beschuldigte als mutmaßliche Beteiligte der Ausschreitungen zum Jahreswechsel 2024/2025 identifiziert werden konnten und dahingehend bereits Durchsuchungen erfolgt sind (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6008282), haben die Beamtinnen und Beamten der eigens für diesen Tatkomplex eingerichteten Ermittlungseinheit jüngst weitere elf Tatverdächtige ermitteln können.

Bei ihnen handelt es sich wiederholt um junge Männer mit Bezug nach Obertshausen - nun im Alter von 16 bis 21 Jahren. Auf die Spur war man ihnen unter anderem durch Auswertung von Mobiltelefonen gekommen, die bei Durchsuchungen im März sichergestellt wurden. Auch ihnen wird nun schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - beantragte in der Folge auch für sie Durchsuchungsbeschlüsse, von denen neun am Dienstag, 27. Mai, und zwei weitere bereits am 13. Mai vollstreckt wurden. Im Zuge der Maßnahmen wurden erneut mutmaßliche Tatkleidung sowie auch Mobiltelefone sichergestellt, deren Auswertung nun ansteht. Die elf Verdächtigen wurden in dem Zusammenhang für erkennungsdienstliche Maßnahmen vorläufig festgenommen.

Die Ermittler sind sich sicher, mit den nunmehr insgesamt 21 identifizierten Tatverdächtigen den Kern der agierenden Gruppe aus der Anonymität geholt zu haben. Die Ereignisse in der Silvesternacht rund um die Schönbornstraße zeugen nach Einschätzung des Leiters der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen, Josef Reiter, von einem hemmungslosen Vorgehen und einer hohen kriminelle Energie der Beteiligten. Straftaten wie diese verunsichern die Menschen und daher sei es seiner Auffassung nach umso wichtiger, hier klarer Kante zu zeigen und mit aller Konsequenz gegen solch gemeingefährliches Verhalten vorzugehen. Mit diesen bis dato sehr beachtlichen Ermittlungserfolgen wurde nach Überzeugung der Ermittler dahingehend ein deutliches Signal gesendet.

Medienschaffende richten sich bei Fragen zu dieser Meldung bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen