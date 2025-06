Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme an Schule: 41-Jähriger soll Drohungen ausgesprochen haben und Leichtverletzter bei Unfall

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schnelle Festnahme an Schule: 41-Jähriger soll Drohungen ausgesprochen haben - Hanau

(lei) Die Polizei hat am Montagmorgen an einer Schule im Alten Rückinger Weg einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, gegen den nun ein Strafverfahren läuft, unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Vorausgegangen war eine Mitteilung seitens der Schule gegen 8 Uhr, wonach der Mann unberechtigt auf dem Gelände erschienen war. Als er aufgefordert wurde zu gehen, soll er lautstark gedroht haben, dass er eine Waffe hole und wiederkomme. Umgehend entsandte Polizeistreifen nahmen den amtsbekannten Mann kurz darauf vor Ort vorläufig fest. Im Zuge dessen soll er Widerstand geleistet und sich beleidigend gegenüber der Streife geäußert haben. Die noch unklaren Hintergründe der Drohung sind nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen. In dem Zusammenhang haben die Beamten bereits am Montag die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht, jedoch keine Waffen finden können. Er musste vorübergehend mit auf die Dienststelle, wo unter anderem erkennungsdienstliche Maßnahmen erfolgten.

Da sich der 41-Jährige aus dem Hanauer Umland in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten anschließend in eine Fachklinik. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Hanauer Polizeirevier zu melden (06181 100-120).

2. Leichtverletzter bei Unfall - Bad Orb

(lei) Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3199 leicht verletzt worden. Mutmaßlich verantwortlich dafür war ein 64-Jähriger, der kurz nach 8 Uhr mit seinem Mazda von Bad Orb kommend in Richtung "Eiserne Hand" unterwegs war. In einem Moment der Unaufmerksamkeit geriet er kurz nach dem Ortsausgang offenbar in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit dem VW des 51-Jährigen kollidierte. Dessen Transporter wurde dann nach rechts in den Graben abgewiesen. Der 51-Jährige erlitt dabei unter anderem Prellungen.

Offenbach, 03.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

