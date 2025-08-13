PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - 15.000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3/ Gallneukirchner Kreisel, Dienstag, 12.08.2025, 18.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagnachmittag kam es auf der B3 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim, Höhe des dortigen Gallneukirchner Kreisels, zu einem Verkehrsunfall durch einen alleinbeteiligten 83-jährigen Mann. Dieser befuhr mit seinem Pkw die B3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim, fuhr über den vorgenannten Kreisel und prallte auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanke, wo er schließlich zum Stehen kam. Es entstand sowohl Sachschaden am Pkw, als auch an der Fahrbahn/-begrenzung in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 83-jährige Mann wurde bei der Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

