POL-CUX: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Lamstedt. Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) wurde einer 70-jähriger Lamstedterin ihre Geldbörse von einer männlichen Person auf dem Parkplatz vor dem Aldi/Edeka in der Straße Am Galgenberg in Lamstedt entwendet. Die Frau war gegen 13:20 Uhr dabei in der Nähe des Einkaufswagenunterstandes ihre Einkäufe in einen schwarzen VW Golf zu packen, als ...

mehr