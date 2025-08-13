Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bergmühlenweg, Dienstag, 12.08.2025, 16.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag kam es in einem Freibad im Bergmühlenweg in Northeim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 19-jährigen Frau. Im Verlauf des Streitgespräches schlug der Mann der jungen Frau mit der Hand ins Gesicht und beleidigte sie. Eine medizinische Versorgung der Frau war ...

mehr