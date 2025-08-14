POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Uslar (ots) - USLAR (ke) Stadtweg, zwischen dem 11.08.2025, 21:30 Uhr und dem 12.08.2025, 15:30 Uhr Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug die Dachrinne vom Haus eines 67-jährigen Hausbesitzers aus Adelebsen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu Hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

