Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Auf der Höhe. Zeit: Dienstag, 12. August 2025, 07:10 Uhr bis 13:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in der Straße Auf der Höhe zum Parken abgestellten roten PKW Honda. Dem Honda wurde ein Streifschaden am hinteren Kotflügel zugefügt. Anwohner aus der Straße Auf der Höhe werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden. Wem sind eventuell Fahrzeuge/ Lieferfahrzeuge/Abholer/Müllfahrzeuge aufgefallen, zu welcher Zeit ?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

