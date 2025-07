POL-LIP: Extertal-Almena. Radfahrer schwer verletzt - Fahren unter Alkoholeinfluss.

Lippe (ots) - Unbekannte stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22./23.07.2025) in eine Lagerhalle in der Ehlenbrucher Straße ein. Sie beschädigten zwei Fenster, versprühten den Inhalt von Feuerlöschen und beschmierten Wände mit Graffiti. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - ...

