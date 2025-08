Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter entblößt sich in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstagvormittag (02.08.2025) in einer Stadtbahn der Linie U7 entblößt. Eine 75 Jahre alte Frau stand kurz vor 09.00 Uhr an der Haltestelle Sillenbuch in der Kirchheimer Straße. Als eine Stadtbahn in Richtung Ostfildern einfuhr sah sie im Türbereich den Unbekannten, der sein Glied entblößte. Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte schwarze kurze Haare sowie einen Stoppelbart. Er trug eine dunkle Jeanshose und eine dunkle Jacke. Seine Unterhose hatte ein auffälliges schwarz-weißes Muster. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

